Минтруд: НДФЛ для работающих родителей с детьми пересчитают по ставке 6%

С 2026 года в России изменится порядок налогообложения для работающих родителей, воспитывающих двух и более детей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает «Прайм». Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для таких семей будет пересчитана по льготной ставке 6%, если среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Для применения льготы важно, чтобы средний доход на каждого члена семьи был ниже порога в 1,5 прожиточных минимумов, величина которых ежегодно устанавливается правительством региона проживания семьи. В 2025 году, например, средний прожиточный минимум по стране составляет 17 733 рубля, при этом в зависимости от региона эта сумма может отличаться.

По оценкам Минтруда, новая мера затронет около 4,2 млн семей, в которых растет примерно 10 млн детей. Разницу между стандартной ставкой налога (13%) и новой льготной в 6% граждане получат обратно.