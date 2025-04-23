В Ульяновске ограничат движение из-за стройки новой дороги

Движение транспорта будет ограничено в Дальнем Засвияжье в Ульяновске в четверг, 24 апреля, с 22:00 (MSK+1). Речь идет об участке на улице Шигаева у пересечения с улицей Рябикова. Об этом сообщает муниципальная администрация.

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Ограничение будет действовать до 24:00 30 апреля. Проезд по участку закроют на время строительства новой автодороги. В указанном районе подрядная организация установит дорожные знаки с указанием путей объезда.

Георгий Портнов