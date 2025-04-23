В прокуратуре Оренбуржья обсудили подростковую преступность

Сегодня под председательством прокурора области Руслана Медведева в здании регионального надзорного ведомства было организовано проведение межведомственного совещания с целью всесторонней оценки состояния подростковой преступности, сообщили в прокуратуре Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Открывая совещание, Руслан Медведев отметил, что вопрос профилактики подростковой преступности имеет особое значение и актуальность. В текущем году сложилась негативная тенденция, связанная с увеличением количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. Одной из причин отмеченного является неудовлетворительная работа органов системы профилактики.

Так, в 1 квартале текущего года органами прокуратуры области неоднократно выявлялись нарушения в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. С целью их устранения принесено 63 протеста, а также внесено порядка 300 представлений. В частности, прокурорами пресекались факты ненадлежащей организации профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями, несообщение руководством образовательных организаций законным представителям фактов длительного непосещения подростками уроков, случаи необоснованной постановки несовершеннолетних на профилактический учеты.

Руководитель регионального надзорного ведомства заслушал доклады представителей областного правительства, профильного министерства и УМВД области, после чего потребовал незамедлительно повысить качество контроля за работой подведомственных профилактических органов. Территориальным прокурорам, в свою очередь, указано на недопустимость снижения активности надзора в указанной сфере и необходимость жесткого пресечения выявленных нарушений.

Алексей Алексеев