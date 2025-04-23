Путин дал гражданство помогавшей Донбассу немке Лиане Килинч

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о выдаче российского гражданства немецкой антифашистке Лиане Килинч, помогавшей Донбассу. Документ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Никольский / РИА Новости Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

«В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Килинч Лиане, родившаяся 2 августа 1972 г. в Германии»,— сказано в указе президента.

Лиане Килинч в течение последних 20 лет активно занимается благотворительностью. С 2015 года ее фонд «Мост мира — помощь жертвам войны» поставляет гуманитарную помощь Донбассу. Лиане Килинч приезжала в регион лично, чтобы проконтролировать работу фонда и принять участие в референдуме в качестве наблюдателя.

В Германии против госпожи Килинч возбуждено уголовное дело за использование символики «Z» на автомобиле фонда. Сама она называет Россию своим политическим убежищем.

Екатерина Отрашкевич