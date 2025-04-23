Пермский педуниверситет создает собственный лицей для подготовки абитуриентов

Ученый совет Пермского педуниверситета утвердил решение о создании лицея в структуре вуза. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новое подразделение позволит реализовывать программы среднего общего образования с углубленным изучением профильных дисциплин. «Мы готовим кадры для региона. Это наш профиль. Чем раньше человек прикоснется к университету и его ценностям, тем легче будет маршрут его будущего»,— заявил ректор ПГГПУ Константин Егоров.

Обучение начнется 1 сентября 2025 года в двух профильных классах: технологическом (углубленные физика, математика или информатика) и социально-гуманитарном (история, литература, обществознание и английский язык). Поступление будет проходить в три этапа: с 12 по 17 мая, с 16 по 21 июня и с 11 по 16 августа. Победители олимпиад и конкурсов получат преимущества при зачислении.

Преподавать школьникам станут ученые университета, а также ведущие учителя города. Лицеисты смогут участвовать в международных конференциях и семинарах, всероссийских олимпиадах.