Китайская провинция и Нижегородская область создадут международный IT-колледж

Корпорации развития Нижегородской области и китайская провинция Хэйлунцзян подписали соглашение о намерениях сотрудничества, в рамках которого планируется создать в Нижнем Новгороде международный колледж для подготовки IT-специалистов.

Колледж станет дополнением к IT-кампусу «Неймарк», который сейчас строится в Нижнем Новгороде. Сроки создания колледжа нижегородские власти пока не называют.

Еще одно соглашение о сотрудничестве пописали IT-кампус «Неймарк» и Хэйлунцзянский университет. Они планируют запустить программы обмена студентами и стажировки для преподавателей.

Также участники соглашения намерены совместно разрабатывать образовательные программы и модули и сотрудничать в научных изысканиях и разработках.

Андрей Репин