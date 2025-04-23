Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2024 год – Эксперт РА

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков по величине ипотечного портфеля по итогам 2024 года, согласно данным аналитического исследования Эксперт РА.



Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

За 2024 год Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель с 131,4 млрд рублей (на 01.01.2024 г.) до 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.). Объем выдачи ипотечных кредитов за 2024 год составил 23,5 млрд рублей, из которых 18,1 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка: ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 апреля 2025 года насчитывает 198 точек продаж, 1354 банкомата и 223 платежных терминала.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»