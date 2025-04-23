Курянин пострадал в результате атаки FPV-дрона

FPV-дрон ВСУ атаковал слободу Белая Беловского района Курской области. В результате пострадал мужчина 1985 года рождения. С осколочными ранениями его доставили в Беловскую центральную районную больницу. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Он призвал жителей быть осторожными и по возможности избегать возвращения в приграничные районы.

Вчера вечером три беспилотника атаковали село Большое Солдатское Большесолдатского района Курской области. В результате удара в трех частных домах повреждено остекление и фасады, два дома уничтожены. Удар пришелся и по зданию сельсовета — оно сгорело. Пострадавших нет.

Анна Швечикова