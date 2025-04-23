Для жителей Удмуртии открыта регистрация на Зеленый Марафон

Стартовала регистрация на 12-й Зеленый Марафон Сбербанка, который пройдет 31 мая. Спортивно-развлекательный праздник для всей семьи в этом году состоится более чем в 60 городах России. Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий страны — на старт выйдут десятки тысяч спортсменов. В Ижевске спортивно-семейный фестиваль пройдет на Центральной площади Ижевска.

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Участников Зеленого Марафона ждут забеги на 4,2 и 10 км. Дети будут соревноваться на дистанции 420 метров. Также в рамках фестиваля пройдут инклюзивный и костюмированный забег. Для гостей фестиваля будет организован праздничный концерт, многочисленные развлекательные активности, спортивные площадки, мастер-классы и экологические акции.

«Зеленый марафон стал настоящим семейным праздником здоровья и экологии. Забота о себе и своей семье неразрывно связана с сохранением природы вокруг нас. Этот праздник объединяет всех желающих вести активный образ жизни, заботиться о своем здоровье и вместе наслаждаться красотой окружающего мира. Именно такие мероприятия помогают формировать правильные привычки и показывают детям важность заботы о планете, которую мы передадим следующим поколениям»,— сообщил управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.

Для того, чтобы зарегистрироваться на забег самим или зарегистрировать детей, жителям Удмуртии необходимо зайти на сайт Зеленого Марафона, отметить нужную дистанцию и заполнить все необходимые поля. Регистрация продлится до 26 мая. Участие в забеге и регистрация — бесплатные.

ПАО Сбербанк