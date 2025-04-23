МВД Турции сообщило об отсутствии обрушений домов после землетрясения

Власти Турции начали оценку последствий землетрясений у берегов Стамбула в Мраморном море. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети Х. По его словам, сообщений о разрушенных зданиях не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khalil Hamra / AP Фото: Khalil Hamra / AP

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что информации о пострадавших также не было, передает местный телеканал NTV. Кроме того, не было выявлено никаких повреждений автомагистралей, аэропортов и метрополитена.

«Наши подразделения продолжают осмотр местности»,— приводит TRT Haber заявление Управления губернатора провинции Стамбул.

Сегодня, 23 апреля, в нескольких десятках километров от Стамбула с небольшим временным промежутком произошли два землетрясения. Их магнитуда составила 3,9 и 6,2. По информации министра внутренних дел, подземные толчки также ощущались в соседних провинциях.