МИД Катара: речи о нормализации отношений с Израилем сейчас не идет

В настоящее время речи о нормализации в отношениях Катара и Израиля не идет. Об этом официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари рассказал в интервью «Ъ». По его словам, пока не будет реализовано решение о создании двух государств, приоритетом для Дохи будут оставаться посредничество, гуманитарная поддержка и стремление к прекращению насилия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Imad Creidi / Reuters Фото: Imad Creidi / Reuters

«В настоящее время все наше внимание сосредоточено на секторе Газа — на облегчении страданий и попытках найти политическое решение проблемы,— заявил господин аль-Ансари. — Речи о нормализации сейчас не идет — и, честно говоря, было бы неуместно обсуждать это, пока мирные жители продолжают страдать».

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что позиция Катара остается неизменной: нормализация должна последовать за справедливым решением палестинской проблемы. Это означает решение о создании двух государств, основанное на международном праве и Арабской мирной инициативе, пояснил он.

«Пока этого не произойдет, нашим приоритетом будут оставаться посредничество, гуманитарная поддержка и стремление к прекращению насилия — это принципы, которыми мы не намерены жертвовать»,— заключил Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Полную версию интервью на сайте «Ъ».

Анастасия Домбицкая