«Гавайский Four Seasons считает спа лучшим подарком на день рождения»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, на какие оригинальные презенты могут рассчитывать гости-именинники.

Если у вас день рождения и в этот день вы оказались в отеле, то вряд ли отель этот факт проигнорирует, тем более при регистрации вы обязательно даете свой документ, и о дате вашего рождения сотрудники точно знают. Правда, обычно все это ограничивается бутылкой шампанского, небольшим тортом или ягодами и фруктами. Есть и отели, которые готовят более интересные birthday offers.

Легендарный сингапурский Raffles за $890 предлагает пакет The birthday treat со спа-процедурами для двоих и знаменитым afternoon tea в гранд-лобби после. Лучшим подарком на день рождения считает спа и гавайский Four Seasons, предлагая Birhtday celebration massage. За $280 в комплекте идет бокал игристого после процедуры. А вьетнамский Six Senses Con Dao решил не придумывать пакеты услуг, а просто подарить именинникам, решившим остановиться в свой день рождения в отеле, депозит на $150 долларов на напитки, еду или спа по выбору. Одна тонкость: сообщить отелю о желании воспользоваться предложением надо заранее. Так что читайте условия при бронировании.

Анна Минакова