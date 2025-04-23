Минобороны Эстонии построит военную базу в 15 км от границы России

Эстонские силы обороны планируют создать в Нарве военную базу. Примерно в 15 км от российской границы разместят более около 200-250 военнослужащих и подразделения союзников. Об этом сообщил начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jaap Arriens / AFP Фото: Jaap Arriens / AFP

«Мы частично представлены в городе через Кайтселийт, но наша цель — разместить там постоянные подразделения. Таким образом, мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства. Нарвитяне смогут привыкнуть к тому, что военные — часть их повседневной городской жизни, и в некотором смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии»,— сказал господин Карус телерадиовещательной компании ERR.

Он уточнил, что на базе разместятся как действующие военнослужащие, так и призывники. Подразделения будут меняться и периодически уходит на боевую подготовку.

В этом году власти Эстонии заявили о планах выделить €30,5 млн на укрепление границы с Россией и расширение возможностей наблюдения. Из них €12,5 млн пойдут на беспилотники, а €18 млн — на строительство военной инфраструктуры. Однако ЕС не выделил средства на создание «стены дронов» вдоль границы.

Екатерина Отрашкевич