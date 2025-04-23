Количество случаев антисемитизма в США за 10 лет выросло на 893%

В 2024 году в США произошло 9354 антисемитских инцидента, что на 5% больше, чем в 2023 году, на 344% больше, чем 5 лет назад, и на 893% больше, чем 10 лет назад. Такие данные публикует в ежегодном докладе американская еврейская неправительственная Антидиффамационная лига (ADL), называя прошлогодний показатель рекордным за все 46 лет работы организации.

Как отмечается в докладе, 58% случаев антисемитизма, произошедших в 2024 году, так или иначе связаны с Израилем и протестом против его политики. Организация связывает это с протестами против военного ответа Израиля на нападение боевиков движения «Хамас» на Израиль в октябре 2023 года.

Как следует из доклада, случаи вандализма в отношении евреев, их имущества или связанных с ними объектов выросли за год на 20%, до 2606. Число нападений выросло на 21%, от них пострадали 250 человек. Чаще всего антисемитские инциденты происходили на кампусах колледжей и университетов, на них пришлось 18% случаев, и это тоже впервые, отмечает ADL. Всего на кампусах произошло 1694 таких инцидента, что на 84% больше, чем в 2023 году.

Алена Миклашевская