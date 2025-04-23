Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о премьерах, которые готовят концерны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Go Nakamura / Reuters Фото: Go Nakamura / Reuters

23 апреля в Шанхае стартует автомобильная выставка. Вероятно, самая масштабное и представительное шоу современности, и потому, что традиционные автосмотрины в Женеве, Франкфурте-на-Майне, Париже или Детройте сдулись еще до пандемии COVID-19, и потому, что китайские производители сегодня выдают, пожалуй, больше новинок в год, чем весь остальной автопром мира в совокупности. Шутка ли, в КНР число крупных автомобильных заводов приближается к 100, а одних только марок, не моделей, а именно марок, брендов кто-то насчитал чуть ли не 300. А где их показывать? Конечно же, на домашнем рынке: по четным годам на выставке в Пекине, по нечетным — в Шанхае.

Надо ли говорить и о том, что все наши официально купленные иномарки — это в силу сложившихся обстоятельств автомобили из Китая? И потому многое, что покажут на Шанхайской выставке, очень скоро может поехать по нашим дорогам. Впрочем, этот салон международный. Концерн Audi, например, представит там суббренд, созданный специально для Поднебесной. На эмблеме у него будут не четыре кольца, а четыре прописных буквы AUDI. Сразу три кроссовера покажет китайское подразделение концерна VW, которое квартирует в провинции Аньхой.

Но главные новинки, конечно же, местные. Jetour обещает показать два огромных внедорожника G700 и G900. Индексы напоминают «Гелендеваген», посмотрим, что это окажется на деле. Марка Hongqi представит на выставке сразу три инновационных модели, а также технологии интеллектуального вождения. Chery анонсировала мировую премьеру автомобиля с интригующим названием Super Hybrid. Наконец, концерн Great Wall Motor обещает представить обновления в модельных рядах всех своих брендов: Haval, Tank, Wey, Poer и Ora. Кстати, все они представлены на российском рынке официально, а Great Wall Motor — единственный автопроизводитель из Китая, кто имеет в РФ свой собственный завод. Так что следите за новостями из Шанхая. Будет интересно.

Дмитрий Гронский