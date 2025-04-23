«Индия переживает резкий рост аукционного оборота»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о результатах работ индийских мастеров на торгах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран картина Сайеда Хайдера Разы «Саураштра» на аукционе в Лондоне

Фото: Matt Dunham / AP картина Сайеда Хайдера Разы «Саураштра» на аукционе в Лондоне

Фото: Matt Dunham / AP

Индийские художники сейчас на взлете: Сайед Хайдер Раза, Макбул Фида Хусейн и Фрэнсис Ньютон Соуза. В 1947-м, в год обретения страной независимости, все трое были основателями Progressive Artists` Group. Объединив классические индийские темы с европейскими стилистическими достижениями, группа заложила основу художественного модернизма в республике.

В 1949 году Соуза уехал из Бомбея в Лондон, ища поддержки и более открытой для своих работ аудитории. В прошлом месяце аукционный дом Christie`s отметил 100-летие со дня его рождения, выставив 36 лотов, созданных художником, на очный аукцион 20 марта, а также на онлайн-торги с 13 по 27 марта. Эти торги пересмотрели его 60-летнюю карьеру, выделив его эксперименты с жанрами и стилями, а также подчеркнули его мощную образную практику 1950-х и 1960-х годов.

«Влюбленные» 1960 года, происходящие из коллекции Робина Ховарда, крупного коллекционера его работ в Лондоне, были одной из самых заметных фигуративных картин художника. Никогда ранее не демонстрируемая публике и известная только по черно-белой фотографии эта работа выделяется среди всех остальных. Оцененная в $1 млн она в конечном итоге была продана за $4,89 млн. Таким образом «Влюбленные» установили новый аукционный рекорд для Соузы, превзойдя предыдущий, установленный картиной «Голод», которая была продана за $3,6 млн в августе 2023 года на аукционе Pundole`s в Мумбае. Другая работа того же периода «Священник с чашей» (1953) также была успешно продана в тот же день на аукционе Christie`s. Проведя почти 50 лет в частной американской коллекции, это полотно, оцененное в $700 тыс., намного превзошло оценку. Картина принесла $3,9 млн.

Эти результаты подтверждают текущий бум на индийском рынке искусства. Действительно, в настоящее время страна переживает резкий рост аукционного оборота, увеличившись на 76% в прошлом году. Эта динамика обусловлена растущим спросом на великих индийских художников XX века со стороны местных коллекционеров, а также покупателей в Нью-Йорке и Лондоне.

Дмитрий Буткевич