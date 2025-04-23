В Новороссийске украсили 300 единиц общественного транспорта к 9 Мая

Ко Дню Великой Победы общественный транспорт и такси Новороссийска украсили праздничной символикой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Третий муниципальный троллейбус украсили символикой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Транспорт вышел на линию по маршруту № 7»,— написал господин Кравченко.

По его словам, к 9 Мая новый торжественный вид придали 20 муниципальным автобусам. К созданию праздничной атмосферы подключились частные перевозчики и водители такси. По маршрутам Новороссийска курсируют свыше 300 единиц украшенного общественного транспорта и 30 автомобилей такси.

Алена Воробьева