В Новороссийске украсили 300 единиц общественного транспорта к 9 Мая
Ко Дню Великой Победы общественный транспорт и такси Новороссийска украсили праздничной символикой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
«Третий муниципальный троллейбус украсили символикой, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Транспорт вышел на линию по маршруту № 7»,— написал господин Кравченко.
По его словам, к 9 Мая новый торжественный вид придали 20 муниципальным автобусам. К созданию праздничной атмосферы подключились частные перевозчики и водители такси. По маршрутам Новороссийска курсируют свыше 300 единиц украшенного общественного транспорта и 30 автомобилей такси.