Меняйло: Инвестиции в Северную Осетию достигнут 53 млрд рублей в 2025 году

Объем инвестиций в экономику Северной Осетии в 2025 году составит около 53 млрд руб. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло на ежегодной пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По словам руководителя региона, приток внебюджетных средств в республику стабильно увеличивается. В текущем году экономика Северной Осетии получит 40 млрд руб. частных вложений и 13 млрд руб. из бюджетных источников.

«По частным инвестициям за 2025 год прирост в сравнении с прошлым годом уже составил около 3%»,— пояснил Сергей Меняйло.

В нынешнем году в республике заработает всесезонный курорт «Мамисон», техническое открытие которого состоялось в марте. До 2030 года планируется расширить сеть горнолыжных трасс до 47 км и возвести еще не менее пяти канатных дорог.

Николай Аксенов