Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о том, чем закончилась история вокруг неподобающего поведения Луиса Рубиалеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Самый неожиданный скандал в мире футбола разгорелся после поцелуя. Все произошло в 2023-м, когда женская сборная Испании одержала победу на чемпионате мира. Глава Федерации футбола страны Луис Рубиалес был, как и все испанские болельщики, вне себя от счастья. На волне эмоций он поцеловал в губы одну из виновниц тожества Дженнифер Эрмосо. Причем сделал это прямо на стадионе во время вручения медалей. Режиссеры трансляции долго смаковали эпизод, и на следующий день началось.

На Рубиалеса набросились даже те, кто изначально не видел в этом поцелуе ничего страшного. Эрмосо сначала молчала, но затем назвала поступок чиновника актом «импульсивного сексизма». Свой пост в федерации испанец, естественно, покинул, но этим не ограничилось. Девушка подала заявление в прокуратуру, и на любителя поцелуев завели ни много ни мало дело о сексуальном насилии. Судебные заседания подробно освещала европейская пресса, а обвинитель требовал лишения свободы до 2,5 лет. В итоге Национальный суд Испании признал Луиса Рубиалеса виновным в «сексуализированном насилии». Тюремного заключения чиновнику, теперь уже бывшему, удалось избежать, но он выплатил штраф в €50 тыс. Также ему запрещено приближаться к девушке, которую он поцеловал ближе, чем на 200 м, в течение года.

Если принимать во внимание резонанс истории, то можно сказать, что бывший глава Федерации футбола Испании легко отделался. Вишенкой же на торте всего этого фарса стал документальный фильм, который выпустила платформа Netflix. Картина называется «Все кончено: поцелуй, который изменил испанский футбол». Название красивое и даже пафосное, но, если смотреть правде в глаза, в этом виде спорта, кроме смены руководителя федерации, в общем-то, ничего не изменилось.

Владимир Осипов