«Недвижимость — не тот актив, который можно быстро продать с выгодой»

С 2020 по 2024 год валовый региональный продукт (ВРП) Краснодарского края вырос более чем в два раза и по итогам прошлого года составил 5,5 трлн руб. В этом году в планах — 6 трлн руб. В крае очень высокая финансовая активность, экономика продолжает расти. Президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков и председатель правления банка «Финам» Андрей Шульга в интервью «Ъ-Кубань» рассказали, в чем, по их мнению, уникальность региона, почему московские инвесторы «перекладываются» в недвижимость черноморского побережья, и назвали три самых выгодных инструмента для инвестиций за последние 34 года.

Президент — председатель правления ФГ «Финам» Владислав Кочетков

Фото: Пресс-служба ФГ «Финам»

«Коммерсантъ-Кубань»: Краснодарский край, по официальным данным, является одним из немногих регионов РФ, где растет экономика. Каковы дальнейшие перспективы развития региона?

Владислав Кочетков: Кубань — регион уникальный, не такой как другие. С одной стороны — побережье и туризм, с другой черноземы и сельское хозяйство, машиностроение, развитый ИТ-сектор. Например, внутренний туризм сегодня — это на 70% именно Краснодарский край. Все же Кавминводы и Алтай оттянули на себя не так много туристов. Отдыхать едут больше на Черное море. Плюс посмотрите, в какую недвижимость «перекладываются» московские инвесторы — в подешевевшую недвижимость Анапы и Геленджика. Перспективы у региона отличные, даже если почти ничего не делать, при любых условиях будет рост.

«Ъ-Кубань»: Насколько сегодня выгодно инвестировать в жилую недвижимость в принципе? Краснодар недавно вошел в рейтинг городов, где существует риск затоваривания жильем…

В. К.: В долгосрочной перспективе жилая недвижимость — неплохой объект для инвестиций. В том числе и в Краснодаре. Цены на нее стабильно растут, перекрывая инфляцию. Другое дело, что не должно быть перегибов. Например, у одного из наших клиентов в Ставрополе 32 инвестиционных квартиры, из которых сейчас больше половины простаивает. При этом он не считает, что получает убытки. В жилую недвижимость можно инвестировать, на мой взгляд, до трети портфеля. В Москве срок экспонирования объекта на вторичном рынке составляет в среднем до восьми месяцев. Недвижимость — не тот актив, который можно быстро продать с выгодой, если вам срочно понадобились деньги. В отличие от ценных бумаг, которые можно продать мгновенно. Поэтому деньги нужно держать в более ликвидных активах, в том числе и в депозитах. Но не забывать и про ценные бумаги. Их присутствие логично в любом инвестиционном портфеле.

«Ъ-Кубань»: Насколько оправданы сегодня риски инвестиций в фондовый рынок при наличии высоких ставок по депозитам, где нет риска совсем?

В. К.: Определенные риски есть и в депозитах. Например, отзыв у банка лицензии. Разными бывают и ценные бумаги. Можно купить отдельные акции, а можно выстроить целую стратегию. В ценные бумаги никогда не стоит инвестировать все свои деньги. Всем нашим клиентам мы рекомендуем инвестировать в фондовый рынок только после того, как они сформируют финансовую подушку безопасности — от трех, а лучше от шести месячных зарплат, лежащих в банке на депозитах.

Лично я как инвестор, работающий с акциями крупного российского банка, за первый квартал этого года заработал 50% годовых. Согласитесь, это значительно лучше, чем депозит. Поэтому активы нужно делить между максимально стабильными (депозит), условно защитными (недвижимость) и между высоко рисковыми (ценные бумаги). Но покупать не отдельные акции и держать их, а выбирать грамотную стратегию — это дает отличную доходность.

Председатель правления банка «Финам» Андрей Шульга

Фото: Пресс-служба ФГ «Финам»

Андрей Шульга: Фондовый рынок всегда может дать доходность выше, чем банковские проценты. Это вопрос ответственности инвестора, его аппетитов к риску. У ряда ключевых игроков на рынке ценных бумаг есть различные программы финансового здоровья, когда можно часть средств инвестировать в готовые портфели, где ставки выше, чем по накопительным счетам и вкладам. Есть различные облигационные корзины и прочие инструменты, доступные широким слоям населения, где можно получать доход 25-30-40% годовых с риском убытков на уровне 5-7%. Долгосрочные инвестиции выигрывают почти всегда. Но большинство населения не готово принимать такие решения.

К долгосрочным инвестициям готовы более зрелые с финансовой точки зрения граждане. Как правило, это люди в возрасте 45+. У крупных брокерских компаний всегда есть в линейке продукты, которые помогают понять интерес уже в течение 3-5 месяцев — сколько ты за этот период заработал. Лично я выделяю для инвестиций сумму, которую мне не жалко потерять, но верю, что в ближайшие 2-3 года мои вложения выстрелят. Это может быть консервативный портфель со ставками доходности на уровне плюс-минус ключевой ставки Центробанка либо накопительные счета с легкой инвестиционной программой, которая позволяет мне зарабатывать больше, чем большинству вкладчиков.

«Ъ-Кубань»: Каков горизонт инвестиций в ценные бумаги?

В. К.: Горизонт — от одного года до трех лет. В этот период ценные бумаги, как правило, растут, что хорошо видно по российской и международной статистике. Больше всего на ценных бумагах зарабатывают люди с крепкими нервами, имеющие финансовую стабильность, способные пересидеть их падение и даже докупать, а не те, кто при падении сразу бросаются их продавать.

Российские ценные бумаги сейчас стоят в четыре раза дешевле китайских. За последние три года в силу геополитических событий отечественный фондовый рынок потерял определенный объем капитализации. Часть инвесторов ушла, у некоторых деньги остались замороженными. Ликвидности стало меньше. Усредненная дивидендная доходность российских бумаг сейчас составляет 12-14% годовых. Это хуже, чем депозиты, но это в разы лучше, чем рынки Китая, Индии и США. Российские ценные бумаги из-за геополитических рисков сильно недооценены, и у них есть хороший потенциал роста.

«Ъ-Кубань»: Могут ли на российский рынок вернуться зарубежные инвесторы?

В. К.: Мы не ожидаем, что активно вернутся западные инвесторы, так как риск-менеджмент зарубежных банков и фондов очень консервативный. Но мы уже сейчас наблюдаем, как в российский рынок хотят вкладываться инвесторы из Китая, из арабских стран. Напрямую это делать они пока не могут, опасаясь вторичных санкций. Но планы такие у них есть. Соответственно приток китайских и арабских инвестиций сам по себе способен увеличить капитализацию российских ценных бумаг примерно в два раза.

Плюс мы живем в эпоху высокой ключевой ставки. Ее снижение на 1% — это рост капитализации стоимости ценных бумаг на 5-7%. Мы предполагаем, что к концу года ставка немного снизится — до 18-17%. А это рост стоимости активов уже на 15-20%. Потенциал роста российских ценных бумаг большой, и он будет постепенно реализовываться. Насколько быстро — покажет время. Когда Россия недавно вступила в диалог с США, фондовый рынок за неделю вырос на 20-25%. Но на самом деле потенциал значительно выше.

Инвесторам стоит обращать внимание не только на акции, но и на облигации федерального займа. По мере снижения ключевой ставки они могут показать очень серьезный рост. Наши прогнозы по инвестициям на горизонте от 2 лет — от 40% в рублях. На наш взгляд, отличная доходность.

«Ъ-Кубань»: Стоит ли рассматривать как инвестиционный инструмент криптовалюту?

В. К.: Криптовалюта имеет определенную ценность. Но нужно понимать, что ее стоимость — это вопрос консенсуса. Почему ценность имеет американский доллар, не обеспеченный американским же ВВП? Потому что в мире об этом просто договорились. Аналогичная ситуация на рынке криптовалюты. При этом ряд криптовалют изолирован от государственной системы и дает некое ощущение независимости от государства человеку, который ими владеет. Другое дело, что в нынешней ситуации, когда рынок криптовалют плохо урегулирован, на нем существует такой феномен как pump & dump (один из видов манипуляций курса актива на финансовых рынках с последующим его сильным обвалом – «Ъ-Кубань»). Ряд игроков, контролирующих существенный объем криптовалюты, играет с котировками, то разгоняя их, то роняя, и на этом зарабатывает. Этот инструмент все же пока больше спекулятивный, чем инвестиционный.

А. Ш.: Все зависит от того, кто и какие задачи решает с его помощью. Если вы часто передвигаетесь по всему миру, и вам нужно пристанище в виде финансового актива, то вы можете войти в рынок, не привязываясь к какой-либо национальной валюте. Но рынок этот очень высоковолатильный. Для тех, кто любит погорячее, кто не боится кататься на финансовых «американских горках» и искать удобную для себя точку выхода, зарабатывая за неделю до 50% годовых.

В. К.: Если вы инвестор и играете вдолгую, то я бы порекомендовал скорее золото, чем криптовалюту. Золото хорошо растет, и есть предпосылки, что будет расти и далее. Актив этот более или менее понятный. Если же вы спекулянт и готовы активно продавать и покупать, то криптовалюта вам, наверное, подходит больше. В инвестиционный портфель можно включить до 5% криптовалют как спекулятивную его часть.

«Ъ-Кубань»: Какие вы бы назвали главные ошибки инвестирования?

В. К.: Ошибки инвесторов больше связаны с психологией. Прежде всего, это неготовность фиксировать убытки. Фондовый рынок как растет, так и падает. Зачастую правильнее зафиксировать убытки в одном инструменте, переложиться в другой и заработать там, а не держаться за падающий инструмент. Инвесторы часто теряют деньги на том, что пытаются отыгрываться, но получают еще больший минус. Не нужно бороться с рынком, где есть понятная торговая система. Как говорят трейдеры, если бумага падает — продавайте ее, растет — держите до комфортного для себя уровня и фиксируйте прибыль.

«Ъ-Кубань»: Как сегодня развиваться бизнесу в условиях высокой стоимости кредитных денег? В том числе на Кубани?

В. К.: Как рекомендует Минфин — на собственные средства, что, конечно же, достаточно сложно. Весь бизнес в мире развивается за счет эффективного использования именно кредитных средств. В России при нынешней ключевой ставке Центробанка ставки по коммерческим кредитам стали фактически заградительными. Но в стране есть хорошие, вполне жизнеспособные программы льготного кредитования. Касаются они не всех. Но если у вас есть технологичная компания, если вы представляете малый и средний бизнес, то от институтов развития можно получить кредит на сумму от несколько десятков до сотен миллионов рублей по льготной ставке. Насколько нам известно, по итогам декабря 2024 года, объем льготного кредитования предпринимателей Кубани за прошлый год составил 51,7 млрд руб. Также можно получить деньги в рамках сделки венчурного финансирования на этапе пре-IPO.

«Ъ-Кубань»: Может ли на российскую экономику негативно повлиять торговая война между США и Китаем?

В. К.: Она уже влияет, и мы это видим по курсу нефти. Российский бюджет по-прежнему нефтезависимый, и чтобы его сбалансировать, нужно будет девальвировать рубль. Торговая война между США и Китаем замедляет рост мировой экономики. Россия зависит от ее динамики, поэтому больше всего заинтересована в том, чтобы торговая война закончились неким компромиссом.

С другой стороны, у инвесторов сейчас есть возможность заработать. Российский рынок сам по себе не очень большой в масштабах населения и количества денег по сравнению с рынками США и КНР. Но неожиданно Россия становится тем рынком, за который обе эти страны должны конкурировать, чтобы более активно продавать свои товары.

«Ъ-Кубань»: Каковы перспективы дальнейшего ослабления доллара?

А. Ш.: Ослабление доллара — временное явление. Здесь совпало много факторов. Поэтому сейчас хороший момент для инвесторов — прибрести американскую валюту, пока она опустилась в цене.

В. К.: Мы недавно провели анализ, какой инвестиционный инструмент с 1991 года оказался наиболее выгодным. К сожалению, для нас это не ценные бумаги. На первом месте оказалось золото, на втором — биткойн, а на третьем — доллар. Те, кто во времена первой приватизации в России купили американскую валюту, сегодня являются богатыми людьми. Недвижимость же даже не вошла в первую десятку. Драйвер роста стоимости недвижимости — инфляция. По доходности она не может конкурировать с топ-3 эффективными инвестиционными инструментами.

Беседовал Андрей Пугачев