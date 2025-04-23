Завершение ремонта дворов в Саратовской области обойдется в два миллиарда рублей

В областной бюджет решено внести изменения, в итоге дефицит составит 16,4 млрд руб. Об этом на заседании областной думы рассказала министр финансов Ирина Бегинина.

Бюджетные ассигнования увеличиваются на 4 млрд руб. Муниципальные образования получат 3 млрд, из них на завершение программы по ремонту дворов будет направлено более 2,1 млрд руб. в Саратове, в Энгельсе, в Балашове, Балаково и Вольске. Областной центр получит 543 млн руб. на восстановление и благоустройство парков и скверов.

Из регионального бюджета по предложению губернатора городу планируется предоставить 50 млн руб. для сноса аварийных расселённых домов, на освободившейся территории которых будут обустроены новые зеленые зоны.

В поправках отражена федеральная субсидия, выделенная региону на обновление общественного транспорта в размере 1,4 млрд руб.

На разработку и внедрение стандартов транспортного обслуживания населения заложено 55,1 млн рублей.

Ирина Бегинина сообщила, что участие в программе позволит региону привлечь дополнительные средства на обновление парка общественного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов.

По инициированной губернатором области региональной программе «Наши герои», предусмотренной на обучение участников СВО по программам подготовки управленческих кадров, предусмотрено около 30 млн руб., слушатели будут обеспечены бесплатным проживанием и питанием.

По словам госпожи Бегининой, дополнительные средства на приобретение лекарств выделяются оперативно. Текущими поправками в бюджет на обеспечение пациентов с сахарным диабетом и онкологическими заболеваниями заводятся по 100 млн руб., орфанными заболеваниями — 60 млн руб. Ассигнования на ежемесячную выплату гражданам, страдающим целиакией, вырастут на 3 млн руб.

Бюджетные средства планируется потратить на строительство поликлиники в Красном Куте, проведение ремонта двух учреждений здравоохранения, продолжаются работы на других объектах социальной сферы. 20 млн руб. выделено на ремонт помещений, приобретение учебного оборудования школы № 1 Пугачева, что позволит завершить процесс перевода школ города на обучение в первую смену. 15,3 млн руб. запланировано на ремонт детского сада «Березка» в Лысогорском районе.

Средства предусматриваются на завершения строительства многофункционального спортивно-досугового комплекса в селе Репное Балашовского района, на приобретение и монтаж компрессорных установок для Ледовой арены «Кристалл», на приобретение и монтаж спортивного оборудования, устройство и разметку покрытия на стадионе в Красном Куте.

С учетом изменения параметров областного бюджета доходы составят 175,8 млрд, расходы 192,2 млрд, дефицит 16,4 млрд руб.

Поправки в областной бюджет приняты большинством депутатов, шесть воздержались.

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Татьяна Смирнова