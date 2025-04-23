В Пензе возобновят производство по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома

И.о. руководителя пензенского следственного управления Петр Юдин возобновит производство по уголовному делу в связи с обращением о нарушении прав жильцов аварийного дома в Пензе и доложит о ходе и результатах его расследования. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле центрального аппарата ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин, сообщает инфоцентр.

Ранее жильцы многоквартирного дома по ул. Пограничной в Пензе в обращении к господину Бастрыкину рассказали, что физический износ здания превышает 74%. Они указали на прогнившие деревянные конструкции, глубокие трещины в стенах, изношенные коммуникации, сырость, плесень, насекомых и грызунов в жилых помещениях.

Со слов авторов обращения, дом 1960 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу в 2018 году, но до сих пор жильцов не обеспечили равнозначным благоустроенным жильем. Граждане также отметили, что УК долгое время не обслуживают здание.

Жильцы дома неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно. Ситуация ранее освещалась в соцсетях. Следственные органы регионального подразделения СКР расследовали уголовное дело, которое прекращено.

Павел Фролов