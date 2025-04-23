Минобороны: силы ПВО сбили украинский дрон над Елабугой

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Елабужским районом Татарстана около 12:20 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, БПЛА был самолетного типа. Мэр Елабуги Рустем Нуриев заявил, что жертв и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Из-за угрозы атак Росавиация несколько раз вводила временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска.

Из-за ограничений, введенных в аэропорту Казани, правительственная делегация во главе с премьер-министром республики Алексеем Турчиным не смогла вылететь в Татарстан. Они должны были встретиться с главой Татарстана для подписания двусторонних документов

Ранее в ночь на 23 апреля Минобороны сообщало об отражении атак 11 украинских БПЛА.