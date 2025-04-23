Обвиняемые в похищении человека на Эльмаше скрылись от суда

Группу жителей Екатеринбурга обвиняют в похищении человека с применением оружия и насилия и вымогательстве у него более 400 тыс. руб. (п. «а», «в», «г», «з», ч. 2 ст. 126 УК РФ; п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Фигуранты на рассмотрение дела в Орджоникидзевском районном суде не пришли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Урал», один из фигурантов зимой 2024 года одолжил своему знакомому машину, чтобы тот мог подрабатывать на ней таксистом. Тот попал в ДТП и разбил автомобиль, ущерб составил более 400 тыс. руб. Обвиняемый попросил вернуть деньги, но знакомый отказался и скрылся. Тогда, по версии следствия, обвиняемый попросил своих знакомых, в том числе Муслихиддина Усмонова, найти разбившего автомобиль. Группа, по версии обвинения, похитила потерпевшего, била и удерживала его в машине на Эльмаше, вымогая более 400 тыс. руб. за ремонт разбитого автомобиля.

Обвиняемый Рашад Мамедов, по данным суда, в последнее время находился в УФИЦ (исправительном центре) при исправительной колонии №12, но сбежал оттуда, не прибыв на принудительные работы. Суд запросил постановление об объявлении его в розыск. Муслихиддин Усмонов был оповещен о времени заседания суда, но на него не пришел, на телефонные звонки он не отвечал. На следующее заседание, назначенное на 13 мая, его должны доставить принудительно. Сторона защиты отметила, что причина неявки фигуранта неизвестна и может быть уважительной.

По сведениям «Ъ-Урал», в деле фигурировал третий обвиняемый, на допросе представившийся своим родственником и предъявивший его документы. Сейчас он находится в розыске. Потерпевший, у которого вымогали средства, уехал из Екатеринбурге и находится предположительно в Сибири.

Ранее Кировский районный суд признал троих жителей Челябинска и одного жителя Екатеринбурга виновными в незнакомого им человека в 2018 году. Они избивали его и требовали 1 млн руб., утверждая, что он похитил эти деньги. Потерпевший сказал, что перевел часть суммы, и его отпустили, хотя на самом деле средства он не отправлял.

Анна Капустина