В Екатеринбурге отправили в колонию четверых уральцев за похищение человека

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о похищении и вымогательстве 1 млн руб. Виновными признаны трое жителей Челябинска и один житель Екатеринбурга, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Преступления совершили челябинцы 38, 35 и 33 лет, екатеринбуржцу 38 лет. В зависимости от роли, их судили по пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и с угрозой применения такого насилия, с применением предмета, используемого в качестве оружия, из корыстных побуждений), п. «в» ч. 3 ст. 163 УК РФ, (вымогательство, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему).

Суд установил, что в ноябре 2018 года осужденные похитили незнакомого жителя Екатеринбурга и сутки удерживали его в арендованной квартире. Избивая его, они требовали 1 млн руб., утверждая, что он якобы похитил эти деньги. В ходе разбирательства подтверждения этим доводам не нашлось.

Потерпевший был отпущен после того, как сообщил, что перевел часть средств, хотя на самом деле не стал этого делать. В результате преступления потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью — перелом ребер и повреждение легкого.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от семи лет одного месяца до восьми лет девяти месяцев в колонии строгого режима.

Ранее в Каменске-Уральском (Свердловская область) суд отправил под стражу Максима Гурьева, обвиняемого в похищении людей — всего по этому делу задержали пятерых жителей. Так, 3 января трое молодых людей привезли двух девушек на автомойку по улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где они избили их руками и ногами по голове и туловищу. Одна из девушек была несовершеннолетняя. В начале марта был выявлен новый эпизод похищения и установлен еще один подозреваемый.

Ирина Пичурина