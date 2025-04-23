Компания HeadHunter арендовала офис в коворкинге «Особняк Юргенса» на Жуковского

Гендиректор сети коворкингов и гибких офисов PAGE Мария Сумарокова на деловом завтраке BestBreakfast заявила, что компания интернет-рекрутмента hh.ru разместит свой офис площадью 510 кв. м. в доме 19 по улице Жуковского. Это часть общественно-делового пространства «Особняк Юргенса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особняк Юргенса на улице Жуковского, где разместился офис компании HeadHunter

Фото: Citywalls / anmazarin Особняк Юргенса на улице Жуковского, где разместился офис компании HeadHunter

Фото: Citywalls / anmazarin

По словам госпожи Сумароковой, дефицит предложения качественной офисной недвижимости и рост спроса со стороны компаний среднего, крупного и малого бизнеса на современные гибкие офисные пространства дает новый толчок развитию рынка коворкингов.

Она подчеркнула, что для всех резидентов «Юргенс Пэйдж» доступны оборудованные кухни с кофемашинами, переговорные комнаты, конференц-залы, ресторан, концертная площадка и мини-гостиница.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что разработчик программного обеспечения «КонсультантПлюс» арендовал целый этаж площадью 1 076 кв. м в бизнес-центре «Атрио» на Петроградской набережной, д. 22.