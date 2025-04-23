За I квартал 2025 года число субъектов МСП на Ставрополье выросло на 16%

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае увеличилось на 16% в первом квартале 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития региона.

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По данным ведомства, сейчас в крае зарегистрировано 305 тыс. малых и средних компаний и самозанятых граждан, что на 42 тыс. превышает показатели годичной давности.

«Малый и средний бизнес — это двигатель экономики Ставрополья. Мы создали целую экосистему, включающую несколько фондов, которые предоставляют различные виды помощи. Один из них выдает льготные займы, другой выступает в качестве поручителя при кредитовании, третий оказывает бесплатную помощь в продвижении бизнеса»,— отметил руководитель ведомства Антон Доронин.

По словам министра, в регионе функционирует более 60 мер государственной поддержки для предпринимателей. Инфраструктура поддержки МСП в крае включает Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования, Гарантийный фонд, Фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности, Фонд содействия инновационному развитию края, краевую Корпорацию развития Ставропольского края и Центр развития технологического предпринимательства.

Николай Аксенов