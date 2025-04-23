Курорт «Мрия» удостоен премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса»

В рамках XX Юбилейной Национальной премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса», состоявшейся в Москве, курорт «Мрия» получил награду за второй сезон гастрономического проекта «Два шефа — одна кухня». Инициатива объединила шеф-поваров со всей России, способствуя популяризации локальной кухни и культурных традиций.

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В 2024 году команда курорта запустила второй сезон проекта, который стал гастрономическим путешествием по обмену опытом с ведущими ресторанами страны. Финальный ужин вошел в серию мероприятий в честь десятилетия курорта MriyaX (МрияИкс) и состоялся в первом ресторане локаворской кухни Крыма — WineKitchen (ВайнКитчен). Проект “Два шефа — одна кухня” не только подарил уникальный гастрономический опыт участникам, но собрал благотворительную помощь свыше ста тысяч рублей детям, оставшимся без попечения родителей.

Елизавета Фейзуллаева, заместитель директора по организации питания курорта “Мрия”: «Курорт “Мрия” — один из лидеров в развитии гастрокультуры Крыма. Благодаря слаженной работе талантливой команды нам удалось поставить регион в ряд популярных маршрутов для внутреннего гастрономического туризма. Победа курорта с проектом “Два шефа — одна кухня” в главной национальной премии ресторанного бизнеса говорит о признании среди экспертного сообщества и подчеркивает важность нашей миссии — раскрывать потенциал локальной кухни, сохранять и продвигать гастрономические традиции Крыма».

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В апреле курорт объявил о готовности присоединиться к проекту “ПроЕду по России” Агентства стратегических инициатив (АСИ). Это сотрудничество направлено на укрепление позиций Крыма в индустрии, выявление культурного кода, продвижение локальных продуктов и создание инструментов для популяризации гастротуризма. В рамках партнерства будет запущена интеграция образовательных программ для малого бизнеса и появятся агротуристические маршруты.

Андрей Лиханов, руководитель отдела по внешним коммуникациям курорта “Мрия”: «Участие в проекте АСИ — новый этап развития региона. Наши инициативы, в том числе проект “Два шефа — одна кухня”, получили большой отклик в средствах массовой информации, социальных сетях и продемонстрировали, как традиции полуострова могут стать основой для инноваций. Наша цель — сделать полуостров главным гастрономическим направлением России».

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Во втором сезоне “Два шефа — одна кухня” приняли участие:

Евгений Козырев, бренд-шеф курорта “Мрия”, экс-шеф-повар ресторана Salt&Pepper (Соль и Перец) (Крым);

Олег Лященко, шеф-повар ресторана WineKitchen (ВайнКитчен) (Крым, курорт “Мрия”);

Александр Кобяков, шеф-повар ресторана Вилла Кафе (Крым, курорт “Мрия”);

Артемий Руднев, шеф-повар ресторана Cosmo (Космо) (Крым, курорт “Мрия”);

Игорь Бойправ, шеф-повар курорта “Мрия” (Крым);

Александр Вейгельт — шеф-повар курорта “Мрия” (Крым);

Иван Вихарев — шеф-повар курорта “Мрия” (Крым);

Егор Курдицкий — экс-шеф-повар ресторанов Оливо и Mandarin (Мандарин) (Крым, курорт “Мрия”);

Кирилл Бергер, бренд-шеф by Emin Agalarov (бай Эмин Агаларов) (Москва);

Олег Колисниченко, шеф-повар ресторана La Fabbrica (Ла Фаббрика) (Ростов-на-Дону);

Дмитрий Дмитриенко, шеф-повар ресторана Yale (Йель) (Нижний Новгород);

Андрей Грязев, шеф-повар ресторана “Баран-Рапан” (Сочи);

Михаил Бобылев, шеф-повар ресторана Veter (Ветер) (Санкт-Петербург);

Вячеслав Беркут, шеф-повар ресторана Gussi (Гусси) (Сочи);

Дмитрий Нечитайлов, шеф-повар ресторана “Айна” (Москва).

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“Пальмовая ветвь” — ежегодная премия ресторанного бизнеса, собирающая более 500 профессионалов на один день. Владельцы заведений, рестораторы, шеф-повара и управляющие представляют новые гастроконцепции, которые были отобраны экспертным советом. Только на мероприятии происходит выбор лучших путем голосования всех присутствующих.

https://mriyaresort.com/