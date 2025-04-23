Путин поручил нарастить производство робототехники и боевых лазеров

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости ускорить производство робототехнических комплексов, боевых лазеров и безэкипажных катеров. У России уже есть наработки в этих сферах, отметил глава государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ожидается, что лазерные комплексы будут поражать беспилотники, а в перспективе — самолеты, ракеты и военную технику. «Следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооружённые конфликты будущего, а будущее стремительно приближается»,— сказал господин Путин на заседании Военно-промышленной комиссии (цитата по сайту Кремля).

Кроме того, Владимир Путин распорядился больше использовать преимущества ИИ на фронте. «Кто быстрее начнёт осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя»,— подчеркнул президент.

21 апреля помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» заявил, что в рамках развития Военно-морского флота страны реализуется масштабная программа модернизации флота, ведутся разработка и внедрение современных технологий. В пример он привел создание безэкипажных катеров, беспилотных авиационных систем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов.