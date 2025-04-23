Бывшего участкового осудили в Горячем Ключе

Горячеключевский городской суд вынес приговор в отношении Евгения Кривчика, ранее занимавшего должность участкового уполномоченного полиции ОУДУУП и ПДН ОМВД России по г. Горячий Ключ. Экс-сотрудник правоохранительных органов признан виновным в превышении должностных полномочий и незаконном сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 286, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), передает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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Согласно материалам дела, в январе 2021 года фигурант Кривчик, действуя в рамках должностных полномочий, передал своему знакомому сверток с наркотическим веществом с целью последующей передачи третьему лицу. После фиксации факта получения наркотиков подозреваемым, участковый инициировал его задержание, организовав личный досмотр и оформил возбуждение уголовного дела.

Подсудимый свою вину в ходе слушаний не признал, однако суд счел доказательства, представленные стороной обвинения, достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Подсудимому Кривчику назначено наказание в виде 9 лет и 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года, а также специального звания «капитан полиции».

Сразу после оглашения приговора осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков