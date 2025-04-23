Рослесхоз: в Забайкалье введен федеральный режим ЧС из-за лесных пожаров

В Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Рослесхоза. Там отметили, что решение принято правкомиссией по предложению губернатора Александра Осипова. Сам господин Осипов о введении федерального режима ЧС не сообщал.

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С 7 апреля в Забайкалье действовал региональный режим ЧС. 17 апреля глава Рослесхоза Иван Советников говорил, что ситуация с лесными пожарами в регионе близка к введению федерального ЧС.

В пресс-службе Рослесхоза агентству уточнили, что введение федерального ЧС — правовая мера, направленная на расширение группировки сил и средств, а также на решение финансовых вопросов.

По данным регионального минприроды на вечер 22 апреля, в Забайкалье сотрудники МЧС тушат 43 природных пожара на площади 149 тыс. га. Пожары зафиксированы в девяти районах края: Могочинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Тунгокоченском, Чернышевском, Читинском округах и Шилкинском, Сретенском и Карымском. К их ликвидации привлечены 1584 лесных пожарных и 161 единица техники. Тушение огня осложняется сильными ветрами, порывы достигают 70 км/ч.

Полина Мотызлевская