Площадь лесных пожаров в Забайкалье увеличилась до 149 тыс. га

В Забайкальском крае сотрудники МЧС тушат 43 природных пожара на площади 149 тыс. га, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное минприроды. Пожары зафиксированы в девяти районах края. В регионе с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации. Власти сообщали о планах ввести режим ЧС федерального уровня.

Согласно сообщению минприроды, леса горят в Могочинском, Балейском, Газимуро-Заводском, Тунгокоченском, Чернышевском, Читинском округах и Шилкинском, Сретенском, Карымском районах. К их ликвидации привлечены 1584 лесных пожарных и 161 единица техники. Тушение огня осложняется сильными ветрами, порывы достигают 70 км/ч, сообщали ранее в ведомстве.

Глава МЧС Александр Куренков ранее поручал усилить региональную группировку спасателей в Тунгокоченском округе, туда были направлены 50 сотрудников отряда Хабаровского края. Сейчас в округе действует самая крупная группировка спасателей из 217 человек.

Господин Куренков 14 апреля докладывал президенту Владимиру Путину, что на долю региона приходится почти 60% площади всех лесных пожаров, зафиксированных в России с начала года. 17 апреля глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что в Забайкальском крае планируется ввести режим ЧС федерального уровня.

Полина Мотызлевская