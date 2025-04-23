Денис Паслер вошел в попечительский совет Ельцин-центра

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер вошел в состав попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге, следует из информации на сайте организации.

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При этом, согласно данным сайта, бывший губернатор региона Евгений Куйвашев выбыл из совета.

В попечительский совет также входят глава администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Алексей Громов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие. В функционал совета попечителей входит обсуждение стратегических целей музея, рассмотрение и утверждение его ежегодных отчетов, а также плодотворное и конструктивное сотрудничество с организацией.

Напомним, в октябре прошлого года в попечительский совет Ельцин-центра вошел полпред Уральского Федерального округа (УрФО) Артем Жога. За несколько дней до этого президент Владимир Путин назначил его полпредом.

Ирина Пичурина