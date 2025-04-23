В Киржачском районе начался сбор гумпомощи пострадавшим после взрыва боеприпасов

В дом культуры в Киржаче прибыли первые партии гуманитарного груза для жителей, эвакуированных после детонации боеприпасов в воинской части. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, волонтеры и обычные жители передают еду (воду, хлеб, консервы), одежду и предметы гигиены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Владимирской области Фото: Telegram-канал губернатора Владимирской области

Дом культуры расположен на улице Гагарина, 22. На его базе был организован волонтерский штаб и пункт приема гуманитарной помощи. Он работает с 6 часов утра.

«Помогают предприниматели, общественники, просто неравнодушные люди. Эвакуированные жители из ближайшего ПВР уже приходят за гумпомощью, в дальние комплекты развозят»,— написал господин Авдеев в Telegram-канале.

По данным МЧС, ПВР в Киржачском районе организованы на базе пяти школ и двух домов культуры. Сколько людей находятся в ПВР точно неизвестно. Утром губернатор сообщал о 495 размещенных в ПВР, а МЧС — о 533. Всего, по данным экстренных служб, из района вывезли почти 3,4 тыс. человек.

О произошедшем — в материале «Ъ» «Киржач под обстрелом».

Полина Мотызлевская