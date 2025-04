Винисиусу грозит отстранение от футбола сроком до двух лет

Международная федерация футбола (FIFA) может на два года дисквалифицировать бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора за приобретение акций клубов «Атлетико Сан-Жуан-дель-Рей» (Бразилия) и «Алверка» (Португалия), сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио. Этический кодекс FIFA запрещает действующим игрокам даже косвенно владеть профессиональными футбольными клубами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Matthew Childs / Reuters Фото: Matthew Childs / Reuters

По информации источников, бразильская компания Tiberis Holding do Brasil, которая владеет 16,5% акций клуба «Атлетик», обвинила Винисиуса в приобретении акций команд через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которой управляют его отец и агент. Tiberis намеревалась воспользоваться правом преимущественной покупки, чтобы получить контрольный пакет. Однако акции были проданы напрямую компании ALL. Tiberis подала жалобу в Следственную палату Комитета по этике FIFA с требованием отстранить Винисиуса от футбола на два года.

Винисиусу 24 года. Он представляет мадридский «Реал» с 2018 года. За клуб бразилец провел 311 матчей в различных турнирах, в которых отметился 105 голами и 79 результативными передачами. В составе «Реала» Винисиус дважды становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Является двукратным обладателем Суперкубка UEFA. Также футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, один раз — кубок страны. Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Сегодня испанская газета Marca сообщила, что клуб близок к продлению соглашения до 2030 года.

Таисия Орлова