Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Винисиусу грозит отстранение от футбола сроком до двух лет

Международная федерация футбола (FIFA) может на два года дисквалифицировать бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора за приобретение акций клубов «Атлетико Сан-Жуан-дель-Рей» (Бразилия) и «Алверка» (Португалия), сообщает итальянский журналист Джанлука ди Марцио. Этический кодекс FIFA запрещает действующим игрокам даже косвенно владеть профессиональными футбольными клубами.

Фото: Matthew Childs / Reuters

Фото: Matthew Childs / Reuters

По информации источников, бразильская компания Tiberis Holding do Brasil, которая владеет 16,5% акций клуба «Атлетик», обвинила Винисиуса в приобретении акций команд через компанию ALL Agenciamento Esportivo, которой управляют его отец и агент. Tiberis намеревалась воспользоваться правом преимущественной покупки, чтобы получить контрольный пакет. Однако акции были проданы напрямую компании ALL. Tiberis подала жалобу в Следственную палату Комитета по этике FIFA с требованием отстранить Винисиуса от футбола на два года.

Винисиусу 24 года. Он представляет мадридский «Реал» с 2018 года. За клуб бразилец провел 311 матчей в различных турнирах, в которых отметился 105 голами и 79 результативными передачами. В составе «Реала» Винисиус дважды становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Является двукратным обладателем Суперкубка UEFA. Также футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, один раз — кубок страны. Контракт Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Сегодня испанская газета Marca сообщила, что клуб близок к продлению соглашения до 2030 года.

Таисия Орлова

Новости компаний Все