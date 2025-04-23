ЧЭМК получил комплексное экологическое разрешение до 2032 года

Росприроднадзор выдал комплексное экологическое разрешение Челябинскому электрометаллургическому комбинату до марта 2032 года. Документ подтверждает соответствие деятельности ЧЭМК требованиям законодательства, сообщает пресс-служба предприятия.

Для получения разрешения завод провел работу по учету и инвентаризации всех существующих на производстве технических регламентов, технологий и эффективных мер снижения нагрузки на экосистему области. Заявка включала расчеты предельно допустимых выбросов вредных веществ, показатели образования отходов и программу производственного экологического контроля. Выданное разрешение объединяет все ранее действовавшие нормы и правила для комбината и фиксирует общие обязательства завода по снижению вредного воздействия на экологию региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 апреля на ЧЭМК стартовал процесс остановки электродного производства. Завершить его планируется в течение 67 дней. Закрытие цеха позволит снизить количество вредных выбросов комбината в воздух на 330 т в год.

Виталина Ярховска