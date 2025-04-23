Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЧЭМК получил комплексное экологическое разрешение до 2032 года

Росприроднадзор выдал комплексное экологическое разрешение Челябинскому электрометаллургическому комбинату до марта 2032 года. Документ подтверждает соответствие деятельности ЧЭМК требованиям законодательства, сообщает пресс-служба предприятия.

Для получения разрешения завод провел работу по учету и инвентаризации всех существующих на производстве технических регламентов, технологий и эффективных мер снижения нагрузки на экосистему области. Заявка включала расчеты предельно допустимых выбросов вредных веществ, показатели образования отходов и программу производственного экологического контроля. Выданное разрешение объединяет все ранее действовавшие нормы и правила для комбината и фиксирует общие обязательства завода по снижению вредного воздействия на экологию региона.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 17 апреля на ЧЭМК стартовал процесс остановки электродного производства. Завершить его планируется в течение 67 дней. Закрытие цеха позволит снизить количество вредных выбросов комбината в воздух на 330 т в год.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все