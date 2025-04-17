Комбинат прощается с цехом

На Челябинском электрометаллургическом комбинате в течение 67 дней планируют остановить производство электродов. Работников цеха переведут в другие подразделения предприятия. Остановка электродного производства позволит снизить количество вредных выбросов в воздух на 330 т в год. Цех закрывается по поручению президента РФ Владимира Путина, потребовавшего перенести ЧЭМК за пределы города во время визита в регион год назад. По предварительным оценкам, перемещение всего предприятия за черту мегаполиса может занять семь лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Электродный цех остановили в присутствии губернатора Алексея Текслера (на фото справа) и гендиректора ЧЭМК Анатолия Бровко (слева)

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Электродный цех остановили в присутствии губернатора Алексея Текслера (на фото справа) и гендиректора ЧЭМК Анатолия Бровко (слева)

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) 17 апреля запустил процесс остановки производства электродов. Работа цеха полностью прекратится через 67 дней, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Глава региона Алексей Текслер во время выезда на предприятие назвал остановку электродного производства «по-настоящему историческим событием для Челябинска». «95 лет назад первым крупным промышленным предприятием, которое заработало в Челябинске, стал как раз Челябинский электрометаллургический комбинат. Многое изменилось, совсем другие требования, в том числе к экологии. Предприятие находится близко к центру Челябинска. Поэтому принято решение об остановке самого вредного производства, которое сегодня находится в городе»,— прокомментировал губернатор.

Алексей Текслер подчеркнул, что после закрытия цеха работа других производств на предприятии не будет нарушена. Сейчас комбинат полностью обеспечен электродной продукцией, но в дальнейшем ее планируют закупать у других производителей.

Сотрудникам закрывающегося цеха руководство комбината предложит трудоустройство как в других подразделениях ЧЭМК, так и на иных предприятиях Челябинска. «Одна из важных задач, связанных с остановкой вредного производства — обеспечение трудоустройства его сотрудников с сохранением заработных плат. Всем будут предложены достойные вакансии непосредственно здесь, на комбинате. Поможем трудоустроиться и на другие промышленные предприятия города»,— отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

Генеральный директор Челябинского электрометаллургического комбината Анатолий Бровко рассказал, что после остановки электродного производства объем выбросов предприятия может снизиться на 330 т в год. «Остановка электродного производства влечет за собой прямой и весьма значительный экологический эффект. Но что еще важнее, будет прекращен выброс возникающих при обжиге электродов таких вредных веществ, как бензапирен, формальдегид, диоксид азота, диоксид серы, угарный газ и пыль каменного угля. С этого момента комбинат станет практически безопасным с экологической точки зрения»,—сообщил Анатолий Бровко.

Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев отметил, что за 95 лет работы ЧЭМК повысились экологические требования к работе промышленных предприятий, которые комбинат из-за своих размеров и близкого расположения к центру Челябинску уже не мог соблюдать.

«Все эти годы электродный цех четко выполнял поставленные перед ним задачи. Но времена изменились. Челябинск стал крупным промышленным центром. Вокруг комбината разросся город, и ЧЭМК оказался не так далеко от центра и жилых домов, что накладывало свой отпечаток на жизнь горожан. Современные экологические требования ужесточились. Безопасная остановка электродного производства — важный шаг на пути к дальнейшему снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух столицы региона»,— сказал Игорь Гилев.

Челябинский электрометаллургический комбинат основан в 1929 году. Предприятие является одним из самых крупных производителей ферросплавов в России. Изготовление графитированных электродов на ЧЭМК началось в 1934 году из-за прекращения поставок продукции от немецкой компании «Сименс». Изделия необходимы для создания ферросплавов в плавильных печах.

До февраля 2024 года ЧЭМК принадлежал АО «Компания “Эталон”», которой владели Юрий и Людмила Антиповы. 26 февраля прошлого года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об истребовании в пользу государства из незаконного владения супругов Антиповых и «Эталона» акций АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов», и АО «Кузнецкие ферросплавы». Истец смог доказать, что приватизация предприятий в 1990-х годах проведена незаконно. ЧЭМК перешел в собственность государства и сейчас находится под управлением Росимущества. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году выручка предприятия составила более 81,5 млрд руб., чистый убыток — 519,4 млн руб.

Впервые о планах закрыть производство электродов на ЧЭМК губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил в феврале 2024 года вскоре после встречи с президентом России Владимиром Путиным во время его визита в Челябинск. Главе государства губернатор доложил, что комбинат, а в частности электродное производство, не выполняют в полном объеме соглашение по снижению выбросов. Президент поручил полностью перенести предприятие за пределы Челябинска. Закрыть электродный цех планировалось в 2024 году, но процесс затянулся. Повторно о закрытии вредного производства правительство Челябинской области объявило в конце января 2025 года. На тот момент ЧЭМК сократил объемы выпуска этой продукции до абсолютного минимума. Полный вынос комбината за пределы Челябинска, по данным руководства региона, может занять около семи лет. Пока нет информации о том, планирует ли ЧЭМК снова запустить электродный цех после переноса предприятия.

Ольга Воробьева