В Приангарье ИЭСК подозревают в превышении полномочий

В Иркутской области СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении электросетевой компании о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По сведениям источников «Ъ-Сибирь», речь идет об АО «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, в 2017 году организация заключила договор на оказание услуг с АО «Витимэнерго», которое обеспечивало передачу электроэнергии жителям Бодайбинского района. В областной прокуратуре пояснили, что с января 2024 года компания «не выполняла обязательства по оплате фактически оказанных услуг по обеспечению бесперебойной поставки электроэнергии».

В результате у ИЭСК возник долг перед «Витимэнерго» на сумму более 2,6 млрд руб.

Александра Стрелкова