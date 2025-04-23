В США растет популярность мессенджеров с шифрованием

После того как министр обороны США Пит Хегсет оказался в центре скандала об утечке данных, в стране заметно выросла популярность мессенджеров с повышенными мерами защиты. О росте количества пользователей и скачиваний новостному порталу Axios сообщили разработчики двух таких мессенджеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте главный редактор журнала The Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, как советник президента США Майк Уолц случайно добавил его в секретный чат мессенджера Signal, в котором обсуждалась планируемая атака на хуситов.

По данным SensorTower, количество пользователей Signal по итогам марта выросло на 13% в годовом сравнении. О росте числа пользователей заявил и Ари Андерсен, основатель и генеральный директор зашифрованной платформы для чатов Kibu. Kibu вышел из стадии бета-тестирования в январе, и ожидается, что в этом квартале его пользовательская база удвоится по сравнению с первыми тремя месяцами года, заявил господин Андерсен в интервью Axios. Еще один мессенджер, фиксирующий приток пользователей,— Genasys, которым пользуются в основном службы правопорядка.

Кирилл Сарханянц