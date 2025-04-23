ГД приоритетно рассмотрит проект о льготах в вузах для приемных детей бойцов СВО

Нижняя палата парламента планирует рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о включении пасынков и падчериц участников СВО в льготную категорию, для которой выделяются бюджетные места в государственных вузах. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас такой квотой могут пользоваться только родные дети военных, сказано в сообщении, опубликованном на официальном сайте Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Все инициативы, касающиеся поддержки участников специальной военной операции и их семей, рассматриваются Государственной Думой в приоритетном порядке. Этот законопроект не исключение. Сделаем все, чтобы рассмотреть его как можно быстрее»,— сказал спикер Госдумы. Он добавил, что с 2022 года Госдума приняла 128 законов, направленных на поддержку участников СВО и членов их семей.

Также законопроект предполагает предоставление бюджетных мест для этой категории на подготовительных курсах в вузах и право на зачисление в первоочередном порядке в СПО вне зависимости от отметок в аттестате. Документ внесен в Госдуму 17 апреля под номером 895192–8 и направлен в комитет по науке и высшему образованию.

В 2024 году в российские вузы приняли около 12,5 тыс. участников СВО и их детей. Квота для этой категории в институтах должна составлять не менее 10%. На программы СПО за тот же период зачислено более 20 тыс. детей участников СВО.

Екатерина Отрашкевич