Нижегородское ЦКБ по СПК спустило на воду двадцатый «Валдай 45Р»

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им Р. Алексеева (ЦКБ по СПК, Нижний Новгород) на своей верфи в Чкаловске спустило на воду двадцатое судно «Валдай 45Р».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦКБ по СПК им. Р. Алексеева Фото: ЦКБ по СПК им. Р. Алексеева

По данным предприятия, судно получило имя Петра Столыпина, занимавшего пост главы правительства Российской империи с 1906 по 1911 годы, а в 1903-1906 годах — пост губернатора Саратовской губернии.

Новый «Валдай 45Р» стал вторым судном, построенным ЦКБ по СПК по заказу правительства Саратовской области. Всего нижегородское предпрятие построит для Саратова пять «Валдаев».

После торжественного спуска «Петр Столыпин» своим ходом должен отправиться в Саратов.

Андрей Репин