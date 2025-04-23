Инженерные изыскания пойменной части Дона в Ростове невозможны без беспилотников

В Ростове-на-Дону проведение инженерных изысканий на пойменных территориях реки Дон возможно только с использованием беспилотников. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министра строительства и архитектуры Ростовской области Сергея Куц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Полноценное исследование пойменных территорий подразумевает аэровизуальный осмотр и аэрофотосъемку, а также воздушное лазерное сканирование. Для этого потребуются беспилотные летательные аппараты. Специалисты учтут итоги обследований при рассмотрении целесообразности расчистки водного объекта и формировании водохозяйственных мероприятий.

Однако, по словам Сергея Куца, до окончания ограничительных мер в проведении таких работ Генеральный штаб ВС РФ отказал.

Мария Хоперская