Инженерные изыскания пойменной части Дона в Ростове невозможны без беспилотников
В Ростове-на-Дону проведение инженерных изысканий на пойменных территориях реки Дон возможно только с использованием беспилотников. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на министра строительства и архитектуры Ростовской области Сергея Куц.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Полноценное исследование пойменных территорий подразумевает аэровизуальный осмотр и аэрофотосъемку, а также воздушное лазерное сканирование. Для этого потребуются беспилотные летательные аппараты. Специалисты учтут итоги обследований при рассмотрении целесообразности расчистки водного объекта и формировании водохозяйственных мероприятий.
Однако, по словам Сергея Куца, до окончания ограничительных мер в проведении таких работ Генеральный штаб ВС РФ отказал.