Поставщики Amazon и Walmart пережидают пошлины Трампа на складах в Канаде

Подрядчики и поставщики Amazon и Walmart перевозят свои товары из Китая на склады в Канаду. Как сообщает Financial Times (FT), опросившая десятки продавцов, логистических компаний и консультантов, эта тактика позволяет избежать введенных администрацией Трампа высоких пошлин на произведенную в Китае продукцию. Такой же тактики, по данным FT, придерживаются и некоторые производители собственной продукции Amazon и Walmart, а также поставщики таких компаний, как Disney.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter McCabe / Reuters Фото: Peter McCabe / Reuters

Администрация США ввела на продукцию из Китая пошлины размером до 145%. В Канаде же поставщики и подрядчики могут рассчитывать на хранение товаров на складах без обложения пошлинами, на льготы и скидки. Хранение в Канаде обходится продавцам в дополнительные $500–600 за один контейнер. При этом участники рынка уверены, что Белый дом в скором времени отменит или снизит новые сверхвысокие пошлины в отношении Китая. «Длиться вечно это не будет»,— заявил FT глава одной из торговых компаний. Между тем аналитики отмечают, что эта тактика может обойтись серьезными издержками, если поставщикам и подрядчикам все же придется ввезти хранящиеся в Канаде товары в США, пока высокие пошлины в отношении Китая еще будут действовать.

О прогнозе МВФ после начала торговой войны читайте в материале «Всходы роста побило тарифами».

Алена Миклашевская