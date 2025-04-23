В Ростовской области водитель врезался в брус и погиб

На автодороге «Морозовск-Цимлянск-Волгодонск» в результате ДТП погиб водитель автомобиля «Мицубиси Галант», сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По предварительным данным, водитель 1988 г.р., управляя автомобилем «Мицубиси Галант», выбрал небезопасную скорость для конкретных условий движения, в результате чего допустил наезд на препятствие – металлический колесоотбойный брус. Водитель автомобиля скончался на месте.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Валентина Любашенко