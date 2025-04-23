С начала года ставропольцы потратили на лекарства 7,5 млрд рублей

Жители Ставропольского края за первый квартал 2025 года потратили более 7,5 млрд руб. на лекарства, что на 6,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом количество приобретенных препаратов сократилось на 3,8%, сообщает РБК Кавказ со ссылкой на аналитическую компанию DSM Group.

Аналитики отмечают, что наибольшим спросом пользовались противовоспалительные и противоревматические препараты, их доля в продажах достигла 6%. Медикаменты, влияющие на кровеносную систему, приобретали чуть реже — 5,6% от общего объема.

Далее в рейтинге популярности следуют анальгетики (4,7%), назальные препараты (4,1%), противовирусные средства (3,7%), антибактериальные лекарства (3,7%), антикоагулянты (3,2%), антидепрессанты и психостимуляторы (2,9%), медикаменты для терапии сахарного диабета (2,9%), а также противопростудные средства (2,9%).

Николай Аксенов