В Оман без визовых формальностей

Российские туристы смогут посещать Оман без визы. Правительства двух стран договорились о новых правилах для владельцев обычных паспортов. Так, граждане России смогут находиться на территории Омана без визы до 30 дней при каждом визите. Общий срок пребывания составит не более 90 дней в год. «Безвиз» не распространяется на поездки с целью работы, учебы или постоянного проживания. С начала 2025 года россияне стали в три раза чаще бронировали поездки в Оман, подсчитывали в сервисе «Слетать.ру». Большинство туристов выбирают пятизвездные отели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Быстров / РИА Новости Фото: Антон Быстров / РИА Новости

И на фоне упрощения визового режима спрос на поездки туда будет расти, отмечает руководитель компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр: «По моим источникам, количество российских туристов в Омане в 2024 году приблизилось к 70 тыс. человек. И ожидается увеличение.

Думаю, что после отмены виз, рост может составить 30-40%. Однако для этого следует расширить еще и географию полетов из регионов России. Сейчас в Оман летает шесть рейсов, а хотелось, чтобы из крупных областей было доступно хотя бы по одному в неделю. Оман — очень интересная и самобытная страна. Там есть богатая экскурсионная программа, природные объекты, неплохая отельная база для прибрежного отдыха».

Тур на двоих на неделю в Оман обойдется от 157 тыс. руб. при размещении в гостинице «четыре звезды». В отелях «пять звезд» от 192 тыс. руб. А пакеты «все включено» стартуют от 240 тыс. руб. и выше. Оман может стать альтернативой другим странам Аравийского полуострова, отмечает тревел-эксперт Ольга Растегаева: «Оман — интересная страна с богатейшей историей, которая совершенно не похожа на соседние Объединенные Арабские Эмираты. Там есть древности, горы, море, можно наблюдать за животными, китами, культурные достопримечательности, очень интересный этнос, сама столица, Маскат, тоже достойна внимания.

Очень недооцененное направление на нашем туристическом рынке. Оно является отличной альтернативой для путешествия на Аравийский полуостров. Дубай представляет его новую историю, а Оман — старую. Там не стоит искать привычные виды отдыха — шопинг, вечеринки. Саудовская Аравия больший конкурент Омана, нежели чем Дубай».

Соглашение о безвизовом режиме вступит в силу спустя 30 дней после завершения государственных процедур. Также у России с Оманом действует и прямое авиасообщение. С 1 июля компания Oman Air будет выполнять три рейса в неделю между Маскатом и Москвой.

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Валерия Калинина