В Ижевске введут стандарты благоустройства и содержания территорий

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел совещание, посвященное развитию городской среды Ижевска, сообщает пресс-служба правительства республики. Господин Бречалов отметил, что для эффективного расходования средств, выделяемых на дороги и благоустройство, Ижевску нужны единые стандарты благоустройства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В исследование включили пешеходную и велосипедную инфраструктуры, общественный транспорт, перекрестки, освещение, озеленение, навигацию и городскую мебель.

«Для нас очень важно, чтобы на основании стандартов благоустройства у нас появился стандарт содержания, так как это взаимосвязанные истории, которые должны работать только в паре»,— подчеркнул заместитель главы Ижевска Максим Шадрин.

Александр Бречалов подчеркнул, что параллельно с разработкой стандартов необходимо адаптировать к ним текущие проекты, особенно в центральной части города. «Да, это придется делать на марше и потребует в разумных пределах увеличения расходов на выполнение работ, но это необходимо»,— резюмировал глава Удмуртии.

Полноценная дорожная карта реализации инициативы должна быть представлена к 15 мая.