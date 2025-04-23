В Зеленодольске во время пожара в частном доме погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Зеленодольске во время пожара погибло два человека

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан В Зеленодольске во время пожара погибло два человека

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили интенсивное горение бревенчатого жилого дома и надворных построек. Для ликвидации огня были задействованы четыре ствола РСК-50.

Пожар удалось локализовать на площади 125 кв. м. Во время тушения спасатели нашли тела 69-летнего мужчины и его 94-летней матери.

Причины возгорания выясняют дознаватели Государственного пожарного надзора.

Артём Дергунов