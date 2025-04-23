Летом 2025 года курорт Архыз ожидает более 0,5 млн туристов
В летний сезон 2025 горнолыжный курорт Архыз ожидает более 0,5 млн туристов, более 30% из которых — семейные пары с детьми. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в управляющей компании курорта, уточнив, что за зимний период количество отдохнувших на Архызе туристов стало рекордным и превысило 758 тыс.
Фото: пресс-служба УК «Архыз»
Планируется, что в этом сезоне в Архызе будет запущена канатная гондольная дорога с прозрачным полом в кабинках, которая будет подниматься до 3030 м. На высоте откроется экстрим-парк с горными качелями. Из развлекательных сервисов будут запущены: падел-тенис, рафтинг, тир, школа роллеров, научно-познавательный кемпинг на Дукке. Также в летнем сезоне 2025 будет работать Байк-парк с самой высокогорной зоной катания в России, где расположены прыжковые зоны, трамплины и трассы в хвойном лесу протяженностью более 30 км. Откроется прокат горных велосипедов и экипировки, будут доступны трассы для маунтинбайка. Первое соревнование – «Мегалавина» или эффектный массовый спуск с горы состоится 11 мая.
Эко-тропа «Романтик» откроется для посетителей 26 апреля. Эко-тропа «Аланский Путь» — 17 мая. В целом туристов ждет более 40 км эко-троп, в том числе, маршруты разного уровня сложности.
По словам генерального директора УК «Архыз» Романа Киранчука, отдыхающих будет встречать маскот Рысь, которая стала символом курорта по итогам общереспубликанского конкурса.
«Этот горнолыжный сезон обещает быть рекордным по продолжительности — если погода позволит, то трассы северного склона будут работать до конца апреля включительно. В 2024 году сезон продлился 157 дней, и этот рубеж в этом году уже пройден. Летом мы сконцентрируемся на разнообразии событийного календаря, массовых мероприятиях под открытым небом и новых сервисах»,— говорит господин Киранчук.
По его словам, сегодня на территории Архыза работают 26 отелей с общим номерным фондом более 1666 комнат и 4300 мест размещения. «В планах этого года — открытие еще как минимум пяти гостиниц разной категории звездности»,— резюмирует гендиректор УК «Архыз».