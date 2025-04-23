В Челябинске на ремонт трамвайных путей на улице Кирова выделили 319 млн рублей
Областное государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Челябинской области» объявило аукцион на капитальный ремонт трамвайных путей по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда в Челябинске. Начальная цена контракта составляет 319,5 млн руб., указано на портале госзакупок.
Фото: Артур Якушко
Подрядчику предстоит разобрать пути и покрытие дороги под ними, после чего уложить песок, щебень, асфальт и сами рельсы, а также обустроить контактную сеть трамваев. Старые рельсы со скреплениями необходимо сдать на металлолом, шпалы — на полигон твердых бытовых отходов. Кроме того, контракт подразумевает обновление остановок — резку основания в виде бетонной плитки и укладку на ее место бортового камня. Планируется, что работы закончат до середины октября этого года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 30 апреля.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», ранее в Челябинске начали ремонт путей на улице Горького. Из-за этого ограничили движение автомобилей и трамваев.